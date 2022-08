Racing Genk heeft oude bekende en vervanger voor Cyriel Dessers bijna binnen

Volgens journalist Sacha Tavolieri is de deal tussen Racing Genk, Fenerbahce en Aly Samatta beklonken. Hij wordt gehuurd door de Limburgers met een aankoopoptie. De aanvaller is reeds is België en zal morgenvroeg zijn contract tekenen bij Racing Genk.

De aanvaller speelde reeds bij Racing Genk van de winter van 2016 tem de winter van 2020 en verhuisde nadien voor 10,5 miljoen euro naar Aston Villa.

Tijdens zijn eerste periode in Genkse loondienst kwam hij tot 191 wedstrijden waarin hij 76 keer tot scoren kwam en 20 assists gaf.

🤝🔵 Total agreement reached between 🇧🇪#KRCGenk and 🇹🇷 #Fenerbahçe on a loan with buyout option of 3M€ variables to 4M€ depending on some bonuses.

🛬 Aly #Samatta is already in Belgium and will sign his new contract with Genk tomorrow morning!