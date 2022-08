🎥 Referee Department verwacht rood voor Christian Brüls: "Ernstig gemeen spel"

Elke week komt het Referee Department met een round-up van enkele scheidsrechterlijke beslissingen van de voorbije speeldag. Deze week was er extra aandacht voor het duel tussen Christian Brüls en Yari Verschaeren.

Yari Verschaeren had halfweg de 2e helf balbezit. Christian Brüls probeerde te verhinderen dat Verschaeren hem zou ontglippen. Eerst trok Brüls aan het truitje van Verschaeren. Daarna haalde hij hem neer door naar hem te trappen. Daarbij speelde hij de bal niet. De scheidsrechter floot en fout en gaf Brüls geel. De VAR liet de scheidsrechter nog eens naar de beelden kijken, maar die bleef bij zijn beslissing. Het bleef geel.

Franck De Bleeckere gaf meer uitleg over de fase: "Wij gaan akkoord met de tussenkomst van de VAR, maar het Referee Department verkiest een rode boven een gele kaart. Het gaat hier om ernstig gemeen spel. Het is belangrijk om dit soort fouten consequent te bestraffen. Er is immers geen enkele mogelijkheid om de bal te spelen."

⚽️Read more about our referees’ decisions from last weekend! #UnderReview pic.twitter.com/XmuMxUQfIb — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) August 16, 2022

Ook kwam De Bleeckere terug op de penaltyfases van in OHL-Club Brugge. Daar werd er telkens de juiste beslissing genomen.