De luxe van een (te) brede kern: "Van Bommel wisselt maar als dat absoluut noodzakelijk is"

Royal Antwerp FC levert nog altijd het perfecte rapport af en analist Patrick Goots ziet de club nog groeien.

Volgens Patrick Goots kan het in de nabije toekomst allemaal nog mooier worden bij The Great Old. “Zeker nu de invallers beginnen te renderen”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

“Vorig seizoen miste Antwerp iemand die met één flits het verschil maakt, zoals Noa Lang. Met Valencia zit er nu wel een speler van dat kaliber in de kern. Maar ook Ekkelenkamp liet tegen Eupen enkele flitsen zien.”

Voor veel jongens wordt het moeilijk. “Jongens die opnieuw naast de selectie vielen, zoals Haroun, Fischer en Scott. Voor hen wordt het moeilijk om nog in deze ploeg te geraken. Het is een luxeprobleem voor Van Bommel, die vasthoudt aan zijn ­principes en pas wisselt wanneer hij dat absoluut noodzakelijk acht.”