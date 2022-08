Gumienny stelt zich vragen bij drankpauzes: "Waar komt dit plots vandaan?"

Oud-scheidsrechter Serge Gumienny volgt het voetbal en de scheidsrechters in de Jupiler Pro League op de voet op.

Gumienny laat in Het Belang van Limburg weten dat hij vond dat er dit weekend te veel drankpauzes ingelast werden.

“Er werden dit weekend twee drankpauzes per helft ingelast. Wie heeft dat uitgevonden?”, laat de oud-scheidsrechter weten.

“Ik kan begrijpen dat je bij extreme hitte één drankpauze per helft inlast. Maar met twee pauzes per speelhelft haal je het tempo toch volledig uit de wedstrijd? Ik vraag me waar dit plots vandaan komt.”