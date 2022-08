Dimitri Condé over deal met Ally Samatta: "Een beetje on-Genks"

Ally Samatta is weer een Genkie. Hij wordt door Fenerbahce voor een seizoen uitgeleend aan de Limburgers.

Dimitri de Condé moet toegeven dat Racing Genk zich normaal niet inlaat met dergelijke transfers. “Zo'n uitleenbeurt is een beetje on-Genks”, zegt De Condé aan Het Belang van Limburg.

“Toch voelt het in dit geval goed aan. Omdat Ally zot is van Genk. Altijd gebleven, we zijn na zijn vertrek hier steeds contact blijven houden. Vorig jaar zat een terugkeer er al in maar had hij net zijn woord gegeven aan Antwerp, toen wij wilden toeslaan. Ally is een leider in de kleedkamer, iemand die altijd tot het uiterste wil gaan.”

De Condé beschikt naar eigen zeggen over een unieke voorlinie. “Zo kwamen we snel bij hem uit, toen de staf aangaf dat we nog een extra, mobiele aanvaller konden gebruiken. Naast Onuachu en Nemeth, twee spitsen die al bewezen dat ze het volste vertrouwen verdienen. Onze drie spitsen hebben hun specifieke kwaliteiten en gaan mekaar sterker maken.”

Racing Genk, dat een deel van het loon van Samatta betaald, heeft een niet-verplichte aankoopoptie aan een vast bedrag op het einde van het seizoen, zo vertelt De Condé nog.