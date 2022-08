Zirkzee is onderweg naar Brussel, maar... dit wordt het kind van de rekening bij Anderlecht

Fabio Silva, Sebastiano Esposito, Mario Stroeykens, Benito Raman en... zo goed als zeker ook Joshua Zirkzee. Dat is er eentje te veel. En het is ondertussen al duidelijk wie zal schuiven.

Benito Raman voelt de bui wellicht al hangen. Al moet het gezegd: de aanvaller had zelf geen zin in een bijrol en wil in dat geval zelf ook vertrekken.

Fabio Silva en Sebastiano Esposito worden gehuurd, terwijl een vertrek van Mario Stroeykens geen optie is. De paars-witte directie wil het jeugdproduct de nodige stappen laten zetten.

Belgische interesse of... buitenland?

En dus is Raman het kind van de rekening. KAA Gent en KVC Westerlo informeerden al naar zijn diensten, maar de aanvaller verkiest een transfer naar het buitenland. Nu nog een ploeg vinden.