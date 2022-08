Heel wat oude bekenden bij Basaksehir: "Maar die zou Alderweireld toch in zijn achterzak moeten steken?"

Antwerp moet vanavond het Turkse Basaksehir partij geven. Volgens Peter Vandenbempt is dat een haalbare kaart.

Het huidige Basaksehir heeft nog weinig te zien met de ploeg die enkele jaren geleden in Europa naam maakte. "Met trainer Emre Belözoglu zit de grootste vedette nu op de bank. Hoe is Lucas Biglia daar in hemelsnaam op zijn 36e terechtgekomen? Nacer Chadli haalde dan weer de Europese selectie niet en Mesut Özil speelde voorlopig enkel bij de beloften. Stefano Okaka was ooit een stevige boy bij Anderlecht, maar die moet Alderweireld toch in zijn achterzak steken", zegt hij bij Sporza.

"Dit is dus zeker niet het elftal dat in 2017 Club Brugge uitschakelde in de voorronde van de Champions League. Maar Antwerp zal wel goed moeten zijn om door te stoten. Een prestatie zoals in Eupen zal niet volstaan."