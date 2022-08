Aanwinst Genk en grote fan van Kevin De Bruyne: "Het is hier voortdurend volle bak"

KRC Genk heeft met Matias Galarza nog een speler toegevoegd aan hun uitgebreide Zuid-Amerikaanse verzameling. De Argentijnse middenvelder spiegelt zich trouwens aan één van hun ex-spelers en volgens velen de beste middenvelder ter wereld op dit moment.

Kevin De Bruyne is een grote reden waarom Galarza voor Genk koos. "Ik wil zoals elke jonge voetballer ooit in de Spaanse La Liga, de Italiaanse Serie A of de Engelse Premier League terechtkomen. Maar vooral de naam KRC Genk sprak me aan. Mijn idool is namelijk Kevin De Bruyne. Sinds hij voor Manchester City speelt, zie ik hem met zijn manier van voetballen als mijn grote voorbeeld", vertelt hij in HBvL.

Veel aanpassingstijd zal hij normaal niet nodig hebben. Afgelopen weekend mocht hij ook al invallen. "Het is natuurlijk even aanpassen op en naast het veld. Ik denk dat je het niveau van de selecties van Argentinos Juniors en KRC Genk met mekaar kan vergelijken. Maar hier wordt een heel ander soort voetbal gespeeld. In Argentinië wordt er rustiger opgebouwd om dan plots met een tempoversnelling uit te pakken. Hier is het voortdurend volle bak. De intensiteit ligt enorm hoog, ook op training. Maar ik hou er wel van en pik het snel op.”