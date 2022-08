Mazzu heeft iets waar hij verder op kan bouwen: "Ze willen voor elkaar werken, de mentaliteit is er!"

Anderlecht is een moeilijk te bespelen ploeg geworden waar achteraan stabiliteit te bespeuren is. Da's wel al een poosje geleden en nog niet zo vroeg op het seizoen. Felice Mazzu heeft zijn basis waarop hij kan verder bouwen.

Vijf clean sheets in zeven matchen, da's al iets waar je mee kan thuis komen. En tegen Young Boys was dat niet makkelijk, want het eerste en laatste kwartier was bijzonder moeilijk te noemen. "Het grootste positieve punt van vandaag: de mentaliteit van de groep", grijnsde Mazzu. Voor de trainer van paars-wit is dat heel belangrijk. "Er waren ook negatieve punten aan deze zege - we kwamen te veel onder druk - maar de werkkracht, veerkracht en wil om voor elkaar te knokken, waren er."

"We begonnen niet goed, maar ik zag veel maturiteit bij ons. Deze ploeg heeft nog maar één doelpunt binnen gekregen. En we hadden er zelfs eentje meer kunnen maken mits iets meer efficiëntie. De groep is klaar om samen te werken, dat zie je elke week beter", besloot Mazzu.