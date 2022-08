Harry Kane heeft record van Sergio Agüero afgepakt in de Premier League

In zijn tien jaar bij Manchester City deed Sergio Agüero liefst 184 keer de netten trillen. Goed voor een record: op dat moment had nog nooit een speler in de geschiedenis van de Premier League bij één club beter gedaan. Tot nu, want Harry Kane heeft het record van de Argentijn verbroken.

De aanvaller zorgde er op de vorige speeldag voor dat Tottenham in extremis een punt meegraaide op Stamford Bridge en brak in de thuiswedstrijd tegen de Wolverhampton Wanderers na ruim een uur de ban. Zo heeft Kane meteen ook Agüero voorbijgestoken.

Harry Kane has broken Sergio Agüero’s record for most Premier League goals scored for a single club in the competition’s history:



◎ 284 games

◉ 185 goals



One of their own. ❤️