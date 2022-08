Oproep tot geduld bij Standard: "Ik hoop dat we dit jaar onze comeback gaan maken"

Standard is met een 4 op 12 wisselvallig aan het seizoen begonnen. Een comeback van het Standard als topploeg lijkt nog niet voor meteen te zijn. Er wordt dan ook opgeroepen tot geduld.

Vorig weekend verloor Standard in Westerlo nog met 42. "We waren niet 100% geconcentreerd en waren niet agressief genoeg. Het was te zwak, zowel in verdedigend als in aanvallend opzicht", vertelde Kostas Laifis op de persbabbel in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen OHL. Die zal zondagavond om 18u30 op Sclessin worden afgetrapt.

"We moeten meerdere details corrigeren. Het zal niet makkelijk zijn om dat onmiddellijk te doen. We hebben tijd nodig om op het gewenste niveau te komen. Ik kan je zeggen dat de hele ploeg onze kwaliteiten wil tonen en zo goed mogelijk wil doen", onderstreept de Cypriotische international.

Daar kunnen ze dan zondag meteen mee beginnen. "We zijn verplicht om op Sclessin te winnen tegen OHL. Al moeten we ook buitenshuis goed presteren, want we willen onze fans niet teleurstellen. We hebben tijd nodig, ook om opnieuw in aanmerking te komen voor Europees voetbal. Ik hoop dat we dit jaar onze comeback gaan maken."

Ondertussen is Laifis als centrale verdediger al bezig aan zijn zevende seizoen bij de Rouches. "Standard blijft een grote club, ook al loopt het de laatste jaren moeilijk. Het is nog altijd een plezier om hier te spelen. We hebben ook een zeer goede coach die ons erg helpt. Ik heb het meet Fergal Harkin nog niet gehad over mijn toekomst. In het voetbal kan alles."