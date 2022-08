Philippe Clement tilt niet zwaar aan nederlaag met AS Monaco: "Un accident de parcours"

AS Monaco ging tegen RC Lens in Ligue 1 zaterdagmiddag stevig met de billen bloot (1-4).

Voor trainer Philippe Clement heeft zijn ploeg niet gefaald, maar zijn dit dingen die in een competitie gebeuren. “Maar dat is niet het hele verhaal van de wedstrijd. Ik kijk graag objectief naar dingen. Uit de statistieken van deze wedstrijd blijkt dat de kansen in evenwicht waren”, zei Clement na afloop van de partij.

Volgens Clement was de efficiëntie van zijn team zowel defensief als offensief er niet en heeft dat het verschil gemaakt. “Het had evengoed 3-3 kunnen zijn”, voegde Clement er nog aan toe.

Clement noemt ook geen namen binnen zijn team, van spelers die het lieten afweten. “Het is te gemakkelijk om individuele spelers aan te wijzen. Vooral omdat niet genoeg spelers op hun best waren.”

“We hebben net 12 wedstrijden zonder nederlaag gespeeld. Het was ‘un accident de parcours’. Als we geen kansen hadden gecreëerd zou het nog erger zijn. In 38 wedstrijden gebeuren er altijd ongelukken. Maar we moeten op de juiste manier terugslaan.”