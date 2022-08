Openda laat van zich horen in Frankrijk met doelpunt tegen het Monaco van Clement: "Belangrijk met oog op WK"

Loïs Openda heeft gisteren zijn rekening geopend voor RC Lens. Op bezoek bij Monaco ging Lens winnen met 1-4, Openda was goed voor het openingsdoelpunt.

Na 7 minuten kwam Lens al op voorsprong bij het Monaco van trainer Philippe Clement. Openda stond op de goede plaats om een lage voorzet in doel te leggen. Het werd ook nog 0-2 maar Monaco zorgde ervoor dat er met 1-2 gerust werd. Een doelpunt en een rode kaart later werd het duidelijk dat Monaco niet zou winnen van Lens. Uiteindelijk werd het 1-4.

Openda trok afgelopen zomer van Club Brugge naar Lens met het oog op speelminuten en om bij een hogere ploeg te spelen dan een Nederlandse middenmoter. "Het is belangrijk om te spelen en te scoren", aldus de spits na zijn doelpunt tegen Monaco. "Met het oog op het WK moet ik me laten gelden. Er zijn vrije plaatsen en dus is het aan mij om mijn werk te doen en op de lijst van Roberto Martinez te komen", klinkt het ambitieus.