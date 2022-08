Veel onduidelijkheid bij STVV, sterkhouder trekt aan alarmbel: "Of ik blijf? Dat is nog niet zeker"

Bij STVV is er nog veel onduidelijkheid. Wie blijft er en wie vertrekt er nog? Sterkhouder Christian Brüls zaait nog onduidelijkheid, want er moeten nog zaken opgelost worden.

Brüls voelt ook wel de onzekerheid bij sommige van zijn ploeggenoten. "Er zijn nog veel spelers die met de mercato in hun hoofd zitten", aldus de middenvelder. "Ik ben niet alleen. Er zijn er die een voorstel hebben van andere clubs, anderen hebben niets en sommigen zijn nog in onderhandeling met STVV. Er is te veel onduidelijkheid en dat is niet goed voor de prestaties. Zo is het moeilijk om het beste uit de ploeg te halen", zei hij.

En wat gaat hij zelf doen? "Of ik nog vertrek? Dat is niet zeker. Ik wacht al zo lang op een nieuw contract. Dat ik te duur ben? Nee, zeker niet, dat is niet het probleem. De club verwacht bepaalde dingen van mij, maar in de omgekeerde richting geldt dat ook."