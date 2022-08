Guus Hiddink mag nog iets uit zijn hoed toveren bij nationaal team waarbij hij al eerder aan de slag was

Guus Hiddink kondigde in september 2021 zijn pensioen als trainer aan. Maar kijk, een nationaal team waarbij hij eerder aan de slag was, heeft de 75-jarige Nederlander weer aangesteld.

Niet om weer voltijds bondscoach te worden. Wél als rechterhand van de bondscoach. Guus Hiddink gaat Australië helpen in de voorbereiding op het WK in Qatar. Zelf was Hiddink in 2005 en 2006 reeds bondscoach van Australië. Eén van zijn vele succesperiodes. Niet enkel loodste hij de 'Socceroos' naar het WK van 2006, ze haalden daar ook nog eens de achtste finales.

Bondscoach assisteren

Australië speelt in september in vier dagen tijd twee oefeninterlands tegen buur Nieuw-Zeeland. De wedstrijd op 22 september in Brisbane geldt als de uitzwaaiwedstrijd en bij deze interland zal Guus Hiddink bondscoach Graham Arnold assisteren.

Hiddink neemt dan eigenlijk de taken over van zijn landgenoot René Meulensteen, de vaste assistent van Arnold. Meulensteen gaat in deze interlandperiode WK-tegenstanders Frankrijk en Denemarken bekijken. Op 25 september treffen Nieuw-Zeeland en Australië mekaar dan nogmaals in Auckland.