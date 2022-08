Rondje op de Europese velden: Manchester United bijt van zich af en roept crisis af over Liverpool, Dessers kan niet scoren in Rome

Op de Belgische velden werd vanavond dan wel niet gevoetbald, maar elders in Europa moest de speeldag wel nog worden afgewerkt. Een overzicht.

Manchester United 2 - 1 Liverpool FC

Manchester United heeft de eerste punten van het seizoen beet. The Red Devils leken lange tijd op weg naar een comfortabele overwinning, maar Mo Salah zorgde in de slotfase voor spanning. Liverpool FC kampt na twee op negen met een crisis.

AS Roma 1 - 0 US Cremonese

Een doelpunt van Chris Smalling was vanavond genoeg voor AS Roma om de drie punten te pakken. Op die manier nestelen de spelers van José Mourinho met zes op zes in de top van het klassement. Bij de bezoekers stond Cyriel Dessers negentig minuten op het veld.

