Buijs vindt dat refs meer rekening moeten houden met emotionele kant van het voetbal na rode kaart voor Defour: "Hij is een verademing"

Steven Defour kreeg zondag rood van scheidsrechter Bert Put omwille van te opzichtig protesteren. De assistent weet nu ook wat zijn straf is: één wedstrijd effectief en één voorwaardelijk. KV Mechelen kan daar wel nog tegen in beroep gaan.

Hoofdtrainer Danny Buijs schudde al eens meewarig met het hoofd. Hij vindt dat scheidsrechters wat meer begrip mogen tonen voor de emotionele kant van het voetbal. "Blijkbaar mag je niet zo overduidelijk laten zien dat je het niet eens bent met een beslissing", zegt hij in GvA.

Hij heeft dan ook een favoriete scheidsrechter. "In Nederland heb je Bas Nijhuis. Dat is een verademing. Niet omdat ie altijd goed fluit, maar gewoon omdat hij begrijpt dat voetbal ook emotie is. En als je te ver gaat, zegt hij: ' Ga jij je maar lekker druk maken over je elftal.' Dan is het klaar. Ach, de arbiters mogen nog wat leren. Net als wij."