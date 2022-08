Boyata zal zich moeten bewijzen bij Club Brugge: "Kwaliteitsinjectie? Ik zie weinig verschil met Mechele"

Club Brugge versterkt zich met Dedryck Boyata. Een pak fans en waarnemers stelt zich vragen bij de keuze van blauw-zwart. Ook Marc Degryse ziet de meerwaarde niet.

“Het verbaast met dat Club Brugge in de zoektocht naar een extra verdediger voor Dedryck Boyata kiest”, aldus Marc Degryse in Het Laatste Nieuws. “Dat is niet echt een grote kwaliteitsinjectie. Ik had een gevestigde waarde verwacht. Een meerwaarde op internationaal niveau in plaats van een twijfelgeval.”

Volgens de voormalige sportief directeur van Club Brugge biedt Boyata immers geen garanties. “Het is een bizarre transfer als het de doelstelling is om te overwinteren in de Champions League. Ik zie weinig verschil tussen Boyata en Brandon Mechele. Het zegt toch ook iets als Hertha Berlin hem niet meer nodig heeft? Om van zijn dramatische interland tegen Nederland te zwijgen.”