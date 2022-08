AA Gent niet op volle sterkte tegen Omonia Nicosia

AA Gent staat voor een bijna onmogelijk opdracht tegen Omonia Nicosia en dit kunnen ze niet doen op volle sterkte.

AA Gent verloor de heenmatch met 0-2 en staat dus voor een bijna onmogelijke opdracht in het bloedhete Cyprus tegen Omonia Nicosia. Dat smaakmaker Tissoudali er niet bij is, is niet verrassend. Hij is wel niet de enige afwezig.

Zo moet AA Gent het ook doen zonder Julien De Sart en Elisha Owusu. Beide spelers blijven geblesseerd achter in Gent.