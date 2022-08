Vrancken nam ludiek boetesysteem mee naar Genk: "Zo kan je te laat komen én tachtig euro verdienen"

Wouter Vrancken is met KRC Genk uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. Ook in de kleedkamer zit de sfeer goed. Zouden speler expres te laat komen om aan het rad te mogen draaien?

Het is geen geheim dat Wouter Vrancken bij KV Mechelen een boetesysteem had uitgewerkt met een draairad. Ook bij KRC Genk is Spin The Wheel reeds ingeburgerd. “Maar we hebben er wel eentje laten maken in de clubkleuren”, lacht Wouter Vrancken in Het Laatste Nieuws. “Het is eigenlijk een ludiek systeem, hé.”

“Je kan de auto van een ploegmaat moeten wassen”, legt de coach van de Smurfen uit. “Of een volledige week de schoenen poetsen. Iemand trakteren op een etentje staat er ook bij. Wat sommigen niet graag doen? Een chocolaatje op je voorhoofd leggen en zonder handen opeten.” (lacht)

We hebben een rad laten maken in de clubkleuren van KRC Genk

Ook darts staat tussen het rad. “Dan begint het met een boete van honderd euro. Maar als je 180 gooit krijg je tachtig euro. (grijnst) Ik ben wel van plan om de jokers te schrappen. Zo kan je ervoor zorgen dat je een volgende keer aan een boete ontsnapt. Alle regels zijn trouwens door de spelers zelf doorgenomen.”