Théo Bongonda wellicht naar Cadiz

Bongonda's zaak staat op het punt om afgehandeld te worden. De Congolese international van Racing Genk is op weg naar La Liga.

Théo Bongonda (26) zal Genk deze zomer verlaten. Volgens onze informatie is de Congolese international momenteel in Spanje met zijn zaakwaarnemer Fouad Ben Kouider om een medische keuring te ondergaan bij La Liga-club Cadiz. Bongonda heeft nog één jaar contract bij KRC Genk, maar tekent nu voor vier jaar in Spanje en wordt de best betaalde speler van Cadiz CF. Verschillende clubs waren geïnteresseerd, waaronder Ronaldo's club Valladolid, die naar La Liga promoveerde.

Bongonda was al enkele weken bezig met de voorbereiding van zijn vertrek en speelde dit seizoen nog niet onder Wouter Vrancken. Hij kwam uit een geweldig seizoen in Limburg (43 wedstrijden, 13 goals, 5 assists), en zal terugkeren naar La Liga waar hij van 2015 tot 2018 voor Celta Vigo speelde (77 wedstrijden, 5 goals, 9 assists). In 2019 werd Théo Bongonda de duurste transfer van dat moment tussen twee Belgische clubs, door voor 7 miljoen euro van Zulte Waregem naar Genk te komen.