Wesley Hoedt heeft ongelofelijke pluim voor Felice Mazzu: "Was tijd voor andere aanpak"

Anderlecht zag tijdens de zomermercato enkele sterkhouders vertrekken, maar de ploeg lijkt voldoende sterk voor dit seizoen.

Voor Wesley Hoedt moet er dan ook geen extra versterking meer bijkomen. “De club heeft tot nu toe goed werk geleverd. Er staat een evenwichtige groep met een fantastische coach, Felice Mazzu weet precies de juiste snaren te raken bij deze ploeg”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Hoedt is laaiend enthousiast over Felice Mazzu. “Vincent Kompany wordt een toptrainer, dat kan niet anders. Tactisch is hij ongelooflijk sterk, als hij door meer ervaring op te doen ook de andere aspecten van het trainerschap beter zal beheersen, wordt hij een geweldige coach. Voor onze groep was het misschien wel tijd voor een andere aanpak.”

“Van Felice krijgen wij meer verantwoordelijkheid, vooral de ervaren spelers zoals Hendrik Van Crombrugge, Lior Refaelov en mezelf worden nauw betrokken bij dat proces van het smeden van een groep. Felice praat veel, hij vraagt veel, hij luistert, hij informeert zich over wat leeft in de groep. En natuurlijk blijft hij de eindverantwoordelijke, maar we moeten het wel samen doen. Het is niet de coach of de spelers elk apart, het is Anderlecht als ploeg.”