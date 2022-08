Analist hard voor wissels van Mark Van Bommel: "Ze brachten niks" en "Hij mocht dan wel blijven staan..."

Geen Valencia op de flank, wel Ekkelenkamp. En op het middenveld moesten Yusuf, Nainggolan en Verstraete het op power halen. Maar de tactiek van Van Bommel werkte niet. En ook de wissels brachten geen soelaas.

"Op dit niveau moet het beter"

Analist en co-commentator Marc Degryse was hard voor Antwep na de uitschakeling in de Conference League. "Antwerp kwam tekort qua kwaliteit en overtuiging", klonk het na affluiten van de wedstrijd. "Op dit niveau moet het beter want individuele fouten worden gewoonweg afgestraft."

"Antwerp wil zich tonen op nationaal en internationaal vlak. Dat ze nu elke week moeten toekijken hoe andere ploegen Europees spelen en zij niet, zal wel pijn doen. De hele club is ambitieus, de omkadering is deze zomer stevig aangepakt en de voorzitter wil zo snel mogelijk naar de top. Nu moeten ze door de zure appel heen", ging Degryse verder.

"De gevaarlijskte jongens moesten eraf"

Op het uur leek het nog even goed te komen voor Antwerp toen Frey de gelijkmaker scoorde. Enkele minuten later moest de Zwitser er echter af en ook Miyoshi ging naar de kant, iets wat Degryse allesbehalve begreep.

"De wissels brachten niets in de tweede helft. Miyoshi en Frey waren bij de meeste gevaarlijke acties betrokken en net die spelers haalt Van Bommel er dan af. Ekkelenkamp was twijfelachtig in de afwerking in de eerste helft en kwam in het tweede gedeelte bijna niet meer in het stuk voor maar die mocht blijven staan. Bovendien heeft Janssen zeker niet meer gebracht dan Frey", besluit hij met een stevige noot kritiek op de trainer van Antwerp.