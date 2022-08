Ondanks tonnen ervaring in achterlinie: "Voor dit soort wedstrijden komen we toch nog wat van die ervaring tekort"

Ritchie De Laet neemt zelfden een blad voor de mond na de wedstrijd. Maar donderdagavond had de Antwerp-speler het lastig om de teleurstelling van de uitschakeling onder woorden te brengen.

De bezoekers uit Istanbul kwamen voor minuut 75 niet veel voor het Antwerpse doel maar toch wisten ze twee keer te scoren. Na een opstootje aan de zijlijn met een gele kaart voor Verstraete en Alderweireld kreeg Basaksehir een vrije trap en ook die was raak.

"Domme fouten hé", steekt Ritchie De Laet van wal voor de camera van VTM. "We slikken drie tegengoalen en telkens staat er maar één iemand in ons strafschopgebied. Tegen dit soort tegenstanders komen we ervaring tekort. Als je in de eerste helft je kansen niet afwerkt, krijg je dit resultaat", gaat hij verder.

Toch wel een opmerkelijke reactie van De Laet, die zelf toch heel wat ervaring heeft en met Alderweireld naast zich nog een ton ervaring naast zich heeft.

"Speel liever meerdere wedstrijden per week"

"In de tweede helft was het lastiger om kansen bij elkaar te voetballen maar dat is niet onlogisch. Zij zagen ook dat we makkelijk aan kansen kwamen voor de rust en passen zich daar op aan."

"Of het helpt om volledig op de competitie te focussen? Ik speel liever meerdere wedstrijden per week en niet eentje", besluit hij cynisch.