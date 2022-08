Club Brugge heeft recordtransfer beet: Onyedika komt over voor 10 miljoen euro

Alweer prijs voor Club Brugge: Raphael Onyedika tekent een vijfjarig contract bij blauw-zwart. Het Deense FC Midtjylland mag zich 10 miljoen euro rijker rekenen.

Club Brugge heeft een nieuwe speler beet en heeft daar heel diep voor in de buidel getast. De 21-jarige middenvelder Raphael Onyedika komt voor 10 miljoen euro plus bonussen over van FC Midtjylland, een recordtransfer voor blauw-zwart. Eerst wou Club Brugge ex-Genkspeler Sander Berge binnenhalen voor op de nummer zes-positie, maar die transfer liep vast. Uiteindelijk zal het de 21-jarige Nigeriaan Onyedika worden die deze positie dit seizoen zal moeten invullen.

Het is het tweede jaar op rij dat Club Brugge zijn transferrecord verbreekt. Vorig jaar kochten ze Kamal Sowah aan voor een bedrag van negen miljoen euro. Nu geven ze een miljoentje meer uit aan Onyedika. De Nigeriaan speelde 57 duels voor FC Midtjylland en won er afgelopen seizoen de Deense beker. Daarvoor speelde hij voor de Deense tweedeklasser FC Fredericia. Raphael Onyedika's marktwaarde wordt geschat om en bij de vijf miljoen euro.