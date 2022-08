Tanzaniaan van Essevee dankt God voor gelijkspel en legt nadruk op strijdust: "Samatta is goede 'broer' van mij"

Ook Zulte Waregem heeft zijn Tanzaniaan beet en die leverde zijn bijdrage bij het gelijkspel van zaterdagavond.

Novatus Dismas Miroshi (19) drukte aardig zijn stempel tegen Cercle Brugge. De middenvelder en zijn ploegmaats keerden met een punt huiswaarts. "We hadden punten nodig en we hebben een punt gepakt. So far, so good. We danken God voor dit ene punt en richten onze blik op de volgende match."

"Het was een goede voorbereiding dat we hier al zijn geweest", grijnsde Miroshi, verwijzend naar het vorige bezoek aan Brugge voor het treffen met de landskampioen. Toen was Miroshi geschorst. "Of ik nu speel of niet, iedereen moet vechten voor de ploeg. We gaan blijven vechten."

Rode kaarten vermijden

Die schorsing was een gevolg van zijn uitsluiting op het veld van Antwerp. Hoe kijkt de nieuwkomer in onze competitie daarop terug? "Het was ontgoochelend. Ik moet zorgen dat ik niet vaker rode kaarten pak, want dan kan ik niet strijden voor de ploeg."

Enkele speeldagen later lijkt Miroshi er helemaal door te komen. "De trainer geeft me vertrouwen en pusht me om meer te doen. Het is nog niet genoeg, we moeten er als ploeg enorm voor vechten." Miroshi heeft dus de Tanzaniaanse nationaliteit. Net als ene Ally Samatta, de bekendste Tanzaniaan in België. "Samatta is een goede 'broer' van mij. Hij denkt dat ik het in België kan maken, maar dan moet ik wedstrijd na wedstrijd mezelf tonen."