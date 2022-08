Dinsdag volgt de bevestiging: 'Anderlecht ziet aanvaller vertrekken naar Eredivisie'

RSC Anderlecht heeft een oplossing voor Antoine Colassin gevonden. De aanvaller gaat voor sc Heerenveen voetballen.

Voetbal International weet dat RSC Anderlecht en sc Heerenveen een akkoord hebben over de verhuur van Antoine Colassin. De Nederlanders hebben een aankoopoptie bedongen.

Colassin had geen uitzicht op speelminuten in het Lotto Park, maar was de voorbije weken wel een vaste waarde bij de RSCA Futures in 1B. Al liggen zijn ambities dus op het hoogste niveau.