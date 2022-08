Francky Dury wordt genoemd, maar ook deze oude bekende staat bovenaan de lijst om nieuwe coach van Kortrijk te worden

KV Kortrijk moet op zoek naar een nieuwe coach na het ontslag van Karim Belhocine. De West-Vlamingen onderzoeken momenteel de opties, maar één naam op de shortlist kennen we al. Of kennen we er toch al twee?

Volgens onze bronnen is Hernan Losada één van de grootste kanshebbers om aan de slag te gaan in het Guldensporenstadion. De voormalige coach van Beerschot VA is vrij én kent de Belgische competitie.

Dat laatste is immers héél belangrijk. In een seizoen met drie rechtstreekse degradanten is een inloopperiode geen optie meer. Losada is vrij sinds hij in april werd bedankt voor bewezen diensten bij DC United.

Of...

Ook Francky Dury wordt her en der genoemd als potentiële nieuwe coach. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat het clubicoon van Zulte Waregem opnieuw in de trainersgilde stapt. Nota bene bij dé absolute aartsrivaal.