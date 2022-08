De transferzomer van Club Brugge: is het huiswerk voor blauw-zwart eindelijk af?

Club Brugge heeft de afgelopen dagen maar liefst twee keer zijn transferrecord gebroken met twee veelbelovende toptransfers. Is het huiswerk bij blauw-zwart nu eindelijk af en zijn ze klaar om te strijden voor een vierde opeenvolgende titel?

Bij Club Brugge is het al een heftige transferzomer geweest. Ze zagen Sargis Adamyan terugkeren naar Hoffenheim, verkochten Michael Krmencik, Loïs Openda, Stanley Nsoki en vooral Charles De Ketelaere voor mooie bedragen, maar zagen ook Bas Dost, Federico Ricca, Matej Mitrovic, David Okereke, Thibault Vlietinck, Faitout Maouassa en José Izquierdo vertrekken. De grootste teleurstelling op uitgaand vlak zal zeker en vast Noa Lang zijn. De Nederlandse flankaanvaller kondigde al lang aan dat hij de Jupiler Pro League zou verlaten, maar tot nu toe kwam daar nog niets van in huis. Toen hij zich tegen KV Kortrijk dan ook nog eens blesseerde leken de kansen om deze mercato nog te kunnen vertrekken opnieuw een pakje kleiner.

© photonews

Op inkomend vlak haalde Club Brugge deze mercato al acht nieuwe spelers. Ook zagen ze met Kamal Sowah een uitgeleende speler terugkeren die momenteel mag rekenen op een basisplaats bij blauw-zwart. In totaal gaf Club Brugge een kleine 50 miljoen euro uit aan inkomende transfers, een overzichtje:

1. Cyle Larin, transfervrij

Cyle Larin is een 27-jarige aanvaller die transfervrij overkwam van het Turkse Besiktas. In het seizoen 2019-2020 speelde de Canadees voor Zulte Waregem. Daar kwam hij 33 keer aan de bak en voetbalde hij met negen doelpunten en elf assists mooie statistieken bij elkaar. Voorlopig mocht Larin in iedere wedstrijd invallen, maar begon hij nog nooit in de basis. In totaal speelde hij 71 minuten over zes competitiewedstrijden verspreid. Voorlopig kon hij nog geen goede indruk maken, maar hij kreeg ook nog niet voldoende minuten om een echt oordeel te vellen. In de eerste wedstrijd thuis tegen Genk miste hij wel een penalty.

Photonews

2. Ferran Jutglà, 5 miljoen euro

Ferran Jutglà werd met toeters en bellen voorgesteld bij Club Brugge. De 23-jarige Spaanse spits kwam voor een aardig bedrag van 5 miljoen euro over van FC Barcelona. Van in het begin was wel al duidelijk dat hij niet de spits was waar ze bij blauw-zwart al hun pijlen wouden op richten en ze nog op zoek zouden gaan naar een echte topper. Tot nu toe stond Jutglà in elke competitiewedstrijd aan de aftrap en kon hij in zes wedstrijden al vijf keer scoren en twee assists geven. Dat zijn heel erg mooie statistieken die horen bij goede prestaties. Tot nu toe lijkt de transfer van Jutglà een schot in de roos te zijn.

© photonews

3. Casper Nielsen, 5,5 miljoen euro

Voor de transfer van Casper Nielsen had Club Brugge heel wat over. De 28-jarige middenvelder speelde vorig seizoen de pannen van het dak bij Union en dus wouden ook Anderlecht en KAA Gent de Noor heel graag binnenhalen. Uiteindelijk koos Nielsen toch voor Club Brugge waar hij op de eerste wedstrijd na altijd in de basis mocht beginnen. Hij maakte ook al twee doelpunten en lijkt al volledig ingespeeld bij Club Brugge. Is de transfer van Nielsen een goede transfer? Absoluut! Zullen ze hem ooit voor winst kunnen verkopen? Dat valt door zijn leeftijd (28) zeer hard te betwijfelen.

© photonews

4. Joel Ordóñez, 3,90 miljoen euro

Dat Club Brugge zich verdedigend wou versterken was al van voor de transfermercato duidelijk. Begin deze maand kwamen ze dan ook uit op de nog maar 18-jarige Joel Ordóñez. Voor een kleine vier miljoen plukten ze hem weg uit zijn thuisland Ecuador. Met een marktwaarde van amper 600.000 euro lijkt Club Brugge veel te hebben betaald voor Ordóñez, maar door zijn jonge leeftijd heeft de Ecuadoriaan nog een enorm grote groeimarge. Enkele Europese grootmachten zoals Ajax en AC Milan toonden ook interesse, maar toch wist Club Brugge hem binnen te halen. Voorlopig speelde hij nog geen minuut, maar het is logisch dat zo'n jonge speler een aanpassingsperiode nodig heeft vooraleer ze hem bij blauw-zwart voor de leeuwen zullen gooien.

5. Bjorn Meijer, 6 miljoen euro

De 19-jarige Nederlander Bjorn Meijer werd al tegen het einde van vorig seizoen aangekondigd als de nieuwe linksachter van Club Brugge. Meijer komt uit de jeugdreeksen van FC Groningen en speelde er vorig seizoen 27 wedstrijden voor het eerste elftal. Bij Club Brugge begon hij dit seizoen al vijf keer in de basis. Eén keer koos Carl Hoefkens voor Sobol, maar toen gingen ze met 2-1 de boot in op het veld van Eupen. De jonge Bjorn Meijer lijkt de concurrentiestrijd nu al gewonnen te hebben en door zijn winnende kopbaldoelpunt tegen KV Kortrijk heeft hij zich meteen in de harten van de fans gespeeld.

© photonews

6. Dedryck Boyata, 2 miljoen euro

Met Dedryck Boyata haalde Club Brugge een Rode Duivel binnen om de defensie te versterken. De 31-jarige Boyata heeft buitenlandse ervaring bij Manchester City, Bolton, FC Twente, Celtic en Hertha BSC. Bij Hertha speelde hij de afgelopen drie seizoenen op een hoog niveau, maar zijn contract was voor de Duitse ploeg te duur geworden. De 31-jarige centrale verdediger is nu klaar voor zijn eerste binnenlands avontuur en heeft een hele boel ervaring. Afgelopen weekend mocht hij een eerste keer invallen bij blauw-zwart, maar de kans is groot dat hij vanaf volgend weekend al in de basis staat. Boyata lijkt op het eerste zicht een zeer goede transfer te zijn voor blauw-zwart.

7. Raphael Onyedika, 10 miljoen euro

Club Brugge verbrak eergisteren een eerste keer hun transferrecord met de aanwinst van Raphael Onyedika. Ze gaven maar liefst 10 miljoen euro uit aan de Nigeriaanse verdedigende middenvelder. Bij blauw-zwart probeerden ze eerst ex-Genkspeler Sander Berge terug naar België te halen voor op die positie, maar hij bleek toch te duur te zijn. Uiteindelijk kwamen ze uit bij de 21-jarige Onyedika die de overstap maakt van het Deense FC Midtjylland. Hij zal op de zes-positie moeten doorgroeien en uiteindelijk Club Brugge een pak geld moeten opleveren over een paar seizoenen.

Photonews

8. Roman Yaremchuk, 16 miljoen euro

Alsof het nog niet genoeg was verpulverde Club Brugge gisteren voor een tweede keer deze mercato zijn transferrecord. Ze gaven maar liefst 16 miljoen euro uit aan de transfer van Roman Yaremchuk van Benfica. De Portugese ploeg haalde de Oekraïner vorige zomer voor 20 miljoen bij KAA Gent na een zeer degelijk EK met Oekraïne. Bij Benfica speelde hij in totaal 48 wedstrijden waarin hij slechts negen keer wist te scoren. Bij Gent scoorde hij 61 keer op 152 wedstrijden. Hij kent de competitie en zal dus geen aanpassingsperiode nodig hebben. Heeft Club Brugge met de 26-jarige Yaremchuk goud in handen of hebben ze toch echt wel veel geld neergelegd voor de spits? We zullen het binnenkort zien!