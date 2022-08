Transfervrije Adnan Januzaj is in Spanje om transfer af te ronden

Adnan Januzaj kent nieuwe bestemming en blijft in de Spaanse competitie. De Belgische flankspeler is sinds eind juni einde contract bij Real Sociedad en gaat vandaag zijn medische testen bij Sevilla uitvoeren.

Het officiële account van Sevilla heeft zojuist de komst van Adnan Januzaj aangekondigd, die aanstaande woensdag zijn medische tests zal afronden voordat hij zich officieel aan de club verbindt.

Zonder club sinds het einde van zijn contract bij Real Sociedad eerder deze zomer, zal de 27-jarige in de Spaanse competitie blijven en het opnemen tegen Kopenhagen, Borussia Dortmund en Manchester City in de Champions League. Sevilla, dat slechts één punt uit drie La Liga-wedstrijden telt, biedt de voormalige Manchester United-man een ideale kans om zich enkele maanden voor het WK te laten gelden. Gezien Adnan Januzaj's succes in grote toernooien met de Rode Duivels, is er geen twijfel mogelijk dat hij deze kans zal willen grijpen.