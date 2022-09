Adnan Januzaj: "Ik verkeer in de beste vorm van mijn carrière"

Adnan Januzaj, nieuwkomer bij Sevilla, gaf zijn eerste interview aan de officiële media van de club.

Adnan Januzaj heeft na zijn vertrek bij Real Sociedad aan het begin van de zomer een nieuwe werkgever gevonden bij Sevilla, waar hij een vierjarig contract heeft getekend. De 27-jarige Belg voelt zich goed en is klaar voor een nieuwe uitdaging, en dat zegt hij in een interview met de officiële media van de club. "Er zijn uren van stress geweest, maar ik ben ontzettend blij om hier te zijn. Ik trainde individueel tijdens de zomer, op het veld of in de sportzaal, om klaar te zijn als een club interesse zou tonen", vertelde Januzaj.

"Ik wist dat het vroeg of laat zou gebeuren, en ik ben ontzettend blij om hier in Sevilla te zijn, bij een geweldige club met ongelooflijke supporters", ging de Belg verder. In het interview sprak de 27-jarige Januzaj ook over zijn passage bij Manchester United. "Ik ben op zeer jonge leeftijd professioneel beginnen voetballen, dus iedereen denkt dat ik de 30 al gepasseerd ben, maar dat is niet het geval. Ik verkeer in de beste vorm van mijn carrière. Ik ben een heel rustig en zelfverzekerd persoon. Daardoor kon ik voor bijna 80.000 mensen spelen toen ik 17 was", besloot Januzaj.