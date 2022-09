Club-icoon Dany Verlinden moest vertrekken bij Cercle Brugge: "En dat doet nog altijd héél veel pijn"

Dit weekend staat de Brugse derby op het programma. Tot vorig seizoen was bij de Vereniging nog Dany Verlinden aan de slag als keeperstrainer. Het Club-monument vindt zijn afscheid daar nog altijd een pijnlijke zaak.

"Ik heb me daar vier jaar goed geamuseerd en zou het meteen opnieuw doen. Ook al werd ik in het begin niet aanvaard door sommige supporters wegens mijn Club-verleden en gaf dat wat problemen", zegt hij in Het Nieuwsblad. “Behalve een of twee mensen had niemand het zien aankomen. Zowat iedereen reageerde geschrokken. Daarom is het ook zo hard aangekomen. Een jaar eerder, na een moeilijk seizoen waarin Didillon niet bracht wat we verwachtten, had ik daar niets op kunnen zeggen. Maar nu?”

Over het waarom hij moest vertrekken is hij duidelijk. “Omdat Didillon niet gebracht had wat hij kan brengen. En dat is mijn verantwoordelijkheid. Hij is ondertussen wel naar Monaco, maar soit. Het is de beslissing van één man, denk ik. En volgens die persoon had ik Didillon niet genoeg gepusht. Nochtans was het zijn beste seizoen. Dat zei hij zelf. Begrijpe wie begrijpen kan."