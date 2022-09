Eerste selectie Custovic bij KV Kortrijk: geen plaats voor De Neve

Adnan Custovic begint bij KV Kortrijk met een verplaatsing naar Eupen.

Kevin Vandendriessche is er niet bij door zijn rode kaart van vorige week tegen Standard. Ook Abdelkahar Kadri zal er niet bij zijn voor de verre verplaatsing naar Eupen. De Algerijn herstelt op dit moment van een zware knieblessure.

Ook voor Dion De Neve (foto) is er geen plaats in de selectie. De Neve maakte een gevoelige transfer en kwam transfervrij over van Zulte Waregem. Hij tekende in juli een contract voor drie jaar met de optie op nog een extra jaar. Maar De Neve speelde nog maar 30 minuten voor de Kerels.

Verder ontbreken Sissoko, Henen, Benchaib en De Bruyn in de selectie van Custovic.