📷 OFFICIEEL: Kroaat Perica moet voor goals zorgen bij Standard

Standard heeft de transfer van Stipe Perica (27) afgerond.

De transfer van de Kroaat Perica hing de afgelopen dagen al lang in de lucht en nu is het eindelijk ook officieel bekendgemaakt door de Rouches.

De Kroaat tekent voor drie jaar bij Standard. De 27-jarige spits komt over van Maccabi Tel Aviv, waar hij in de Israëlische competitie vorig seizoen 15 keer scoorde.



Perica speelde eerder voor Zadar (Kro), NAC (NL), Udinese en Frosinone (Ita), Kasimpasa (Tur), Watford (Eng). Perica speelde ook al eerder in België bij Moeskroen in de jaargang 19-20, goed voor 7 competitietreffers.