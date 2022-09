The Special One doet het weer: Mourinho trainer van de maand in de Serie A

Opnieuw prijs voor José Mourinho: The Special One werd verkozen tot trainer van de maand in de Serie A.

In de Serie A is niemand minder dan José Mourinho verkozen tot trainer van de maand augustus. "José Mourinho heeft opnieuw bevestigd dat hij één van de beste coaches in onze competitie is", zei de CEO van de Serie A, Luigi De Siervo. "De Portugese coach heeft de grote ambities van AS Roma kunnen overbrengen en omzetten in resultaten op het veld. De buitengewone motiverende vaardigheden, zijn tactische kennis en het vermogen om de prestaties van zijn spelers te verbeteren, hebben Roma in staat gesteld om dit seizoen op de best mogelijke manier te beginnen", voegde hij er nog aan toe.

Na vier speeldagen staat AS Roma aan de kop van het klassement samen met Atalanta. Beide ploegen behaalden een knappe 10 op 12. Roma wist te winnen van Salernitana, Cremonese en Monza. Enkel tegen Juventus moesten de mannen van Mourinho zich tevreden stellen met een gelijkspel. Dit weekend spelen ze op verplaatsing tegen Udinese.