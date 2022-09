🎥 Leandro Trossard, in supervorm, geeft Leicester City doodsteek met goal en schitterend uitgelokte penalty

In een duel tussen Rode Duivels heeft Leandro Trossard duidelijk de bovenhand gehaald. Tegen het Leicester City van Youri Tielemans en co scoorde hij en lokte hij op magistrale wijze een penalty uit in de 5-2-zege.

Noem hem gerust Leandrinho! 🤙🤤 pic.twitter.com/fEcwDjFIeU — Play Sports (@playsports) September 4, 2022 Leicester City zit in de hoek waar de klappen vallen en bengelt helemaal onderaan het klassement. Iheancho bracht hen nochtans op voorsprong, maar enkele minuten later maakte een owngoal van Thomas dat ongedaan. Ex-Beerschotter Caicedo scoorde de 2-1. Maar Tielemans schotelde Daka voor rust wel nog de 2-2 voor. En dan was het tijd voor Leandro Trossard om zijn trukendoos boven te halen. Eerst scoorde hij met een hard schot en daarna ging hij de achterlijn af met een schitterende beweging voorbij Ndidi, die een strafschopfout maakte. Mac Allister scoorde en zorgde ook voor de 5-2. De man in vorm toont zich nog maar eens! 😍🇧🇪 pic.twitter.com/sKaPh8Oq7W — Play Sports (@playsports) September 4, 2022