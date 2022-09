Geruststelling bij Club Brugge: Blessure Clinton Mata valt mee

Geruststelling bij Club Brugge: Clinton Mata zal de strijd niet al te lang moeten staken. De rechtsachter viel vrijdag geblesseerd uit tegen Cercle Brugge.

Het was even schrikken voor iedereen bij Club Brugge toen ze zagen hoe Clinton Mata vrijdagavond geblesseerd van het veld strompelde. Cercle-middenvelder Lopes blesseerde de rechtsachter van blauw-zwart in een duel waarna hij niet meer verder kon. Vandaag komt er toch geruststellend nieuws, de blessure van Mata valt mee. Er werd geen ernstig letsel vastgesteld en zo zal de rechtsachter niet al te lang langs de kant moeten staan.

Ondanks een mirakel gebeurt zal Club Brugge voor hun eerste duel van het seizoen in de Champions League niet kunnen rekenen op Clinton Mata. Naar alle waarschijnlijkheid zal hij binnen enkele weken terug tussen de lijnen staan, wie weet zelfs al volgend weekend. Woensdag zal Hoefkens moeten gaan voor Boyata of Odoi als vervanger van Mata.