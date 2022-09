Nicolas Raskin heeft beslissing gemaakt over zijn toekomst

De middenvelder die deze zomer op het punt stond de club te verlaten, blijft nog een tijdje bij Standard.

Standard Luik heeft zaterdagavond Oostende met 1-0 verslagen op de zevende speeldag van de Jupiler Pro League. "We hebben in de afgelopen twee jaar een aantal moeilijke momenten gehad. Wij en de fans verdienen het om te winnen. Het is goed voor ons, want we hebben onze ups en downs gehad," vertelde Raskin aan RTBF.

Het is iets meer dan een jaar geleden dat Standard voor het laatst twee keer op rij won. "Ik hoorde voor de wedstrijd dat het een jaar geleden was. Dat is enorm lang. Dat is dan ook de reden waarom ik zeg dat we onze ups en downs hebben gehad. Uiteindelijk is de kern niet veel veranderd, we hebben allemaal samen geworsteld. Het is dus ook goed dat we eindelijk uit deze negatieve spiraal kunnen komen. We hebben alles wat we nodig hebben. Als we met deze mentaliteit doorgaan, kunnen we geweldige dingen doen," voegde de middenvelder eraan toe.

Raskin, van wie de laatste dagen wordt beweerd dat hij in de belangstelling staat bij de Rangers, heeft een besluit genomen over zijn toekomst. "Ja, ik zal er nog steeds zijn, natuurlijk. Er is geen sprake van dat ik wegga. We zullen zien wat de toekomst brengt, maar op dit moment ben ik 100% hier en ik hoop dat we zoveel mogelijk wedstrijden winnen en dit jaar mooi kunnen afsluiten," besloot Raskin.