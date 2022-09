Duidelijkheid over afwezigheid Fred Vanderbiest bij KV Mechelen

Trainer Buijs zat afgelopen weekend zonder zijn assistent Fred Vanderbiest in de dug-out.

Geen Fred Vanderbiest bij KV Mechelen afgelopen weekend. Volgens Het Nieuwsblad sukkelt de 44-jarige assistent met zijn gezondheid.

Wat precies het probleem is, is niet duidelijk. Wel is geweten dat hij een tijdje out zal zijn, maar er wordt voorlopig geen termijn op geplakt.

Vanderbiest is sinds 2018 assistent bij KV Mechelen. Hij ruilde die job enkele maanden in voor de job van hoofdtrainer bij RWDM, maar keerde snel terug.