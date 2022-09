KV Mechelen-trainer Buijs streng voor ex-Buffalo: "Als je voor de helft verkeerd loopt, wat heb je er dan aan?"

De nieuwkomers bij KV Mechelen drukken nog onvoldoende hun stempel. Ook een ex-Buffalo heeft nog niet voor die meerwaarde kunnen zorgen.

Hugo Cuypers ging van KV Mechelen naar AA Gent en Yonas Malede (22) maakte de omgekeerde beweging. Hoewel de Nederlandse trainer over weinig spelers tevreden kon zijn, viel in de wedstrijd tegen Seraing van het voorbije weekend op hoe Danny Buijs zich vooral druk maakte in Malede. Die zag enkele weken geleden uit bij Cercle een goal afgekeurd en heeft inmiddels nog steeds zijn rekening niet kunnen openen.

© photonews

In zijn eerste matchen opereerde de Israëliër als spits, tegen Seraing van op links. Zijn acties waren erg voorspelbaar. Buijs is van oordeel dat Malede veel slimmer moet omgaan met zijn inspanningen. "Voetballen moet je doen met je hoofd. Tegenwoordig zijn er allerlei data waar je naar kunt wijzen. Je kunt dan wel zeggen: "Ik heb veel gerend, veel gesprint". Maar als je voor de helft verkeerd loopt, wat heb je er dan aan?"

Kwaliteit

Het herkennen van wat nodig is in bepaalde fases moet dus nog veel beter. "Je moet in situaties weten: moet ik de bal achter de man spelen, moet ik 'm voor de man spelen, moet ik 'm even bijhouden, moet ik diep spelen? Dat mis ik bij hem. Het is ook deels kwaliteit. Storm viel twintig minuten in en was in die periode vele malen gevaarlijker dan Malede."

Nochtans is lang niet alles negatief, want Yonas Malede toont wel een voorbeeldige inzet. "Zijn wil is geweldig, maar het moet de basis zijn dat je op het terrein alles geeft wat je in je hebt. Voetballen moet je ook doen met je verstand."