Ronaldinho speelt in galawedstrijd mee met KAA Gent en Standard

Circus organiseert op woensdag 21 september een galawedstrijd tussen KAA Gent en Standard, twee ploegen waarvan het sponsor is.

Ronaldinho zal bij elk van beide ploegen 20 minuten meespelen in de galawedstrijd. Een uniek en niet te missen evenement noemen ze het bij AA Gent. En de organisatie heeft naar eigen zeggen nog heel wat verrassingen in petto.

“In mijn carrière heb ik nooit in België of tegen een Belgische club gespeeld. Twintig jaar geleden was ik er op het WK in Japan wel bij in de achtste finale tegen de Rode Duivels”, zegt de Braziliaan in een persbericht.

Aan de winnende ploeg wordt ook een unieke tifo of een andere prijs geschonken.