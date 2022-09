Dan toch! Steve De Ridder verlaat STVV en vindt nieuwe uitdaging bij KMSK Deinze

Het zat al een tijdje scheef tussen Steve De Ridder en STVV. Hij zal dit seizoen uitgeleend worden aan KMSK Deinze.

Steve De Ridder staat nog maar één jaar onder contract bij STVV, maar toch hebben ze in Limburg besloten om hem dit seizoen uit te lenen aan KMSK Deinze. De 35-jarige aanvallende middenvelder kwam dit seizoen nog geen minuut in actie en het was al een hele poos duidelijk dat hij graag een nieuwe uitdaging zou aangaan.

Nu heeft De Ridder die nieuwe uitdaging ook gevonden. Eén jaar lang zal hij in de Challenger Pro League spelen bij KMSK Deinze. De Ridder heeft bakken ervaring. In het verleden speelde hij voor KAA Gent, Eendracht Aalst, Hamme, De Graafschap, Southampton, Bolton, FC Utrecht, Kopenhagen, Zulte Waregem, Lokeren en uiteindelijk STVV. We wensen hem alle succes toe bij z'n nieuw avontuur.