Moeten jonge wolven uit Premier League mee naar het WK? "Al is de bondscoach nogal conservatief in zijn keuzes"

In de Premier League zijn twee jonge Belgen zich tot onmisbare schakels bij hun clubs aan het presenteren: Amadou Onana en Roméo Lavia. Maar zullen beide youngsters ook direct het vertrouwen van Roberto Martinez krijgen?

Da's een vraag die zich ook bij Extra Time stelde. We weten dat Martinez zijn routiniers niet te snel laat vallen. Maar Axel Witsel is intussen wel een rijtje teruggezakt naar de verdediging bij Atlético Madrid. "We weten dat het moeilijk is om in de groep van Martinez door te dringen, want de bondscoach is nogal conservatief in zijn keuzes", aldus Peter Vandenbempt.

Maar Lavia en Onana kunnen voor meer energie zorgen bij de Duivels. "Op het hoogste niveau zijn dat inderdaad wat spelers tot moderne voetballers maakt momenteel", vindt ook Vandenbempt. "Daar wil ik Witsel niet mee te kort doen, want daarvoor is hij door te veel trainers geprezen, maar die energie is the next level tegenwoordig."