Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het officieel: Birger Verstraete speelt dit seizoen voor KV Mechelen.

Op de laatste dag van deze transfermercato hoopte Birger Verstraete, middenvelder van Antwerp, nog een nieuwe uitdaging te vinden. Zowel in het binnen- als buitenland was er interesse voor Verstraete, maar al snel maakte de 28-jarige middenvelder duidelijk dat een uitleenbeurt aan KV Mechelen zijn voorkeur kreeg. Dat is nu ook in de laatste uren voor de deadline in orde gekomen.

Afgelopen seizoen speelde Birger Verstraete nog 40 keer voor The Great Old, maar dit seizoen paste hij niet meteen in de plannen van de nieuwe coach Van Bommel. Bij KV Mechelen hoopt Verstraete absoluut op meer minuten en het ziet er naar uit dat hij die ook wel zal krijgen. Bij Mechelen zullen ze tevreden zijn met hun nieuwe ervaren pion op het middenveld.