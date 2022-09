Officieel: Eupen haalt na doelman nog twee veldspelers bij PSG

Bij Eupen slaan ze op de laatste dag van deze transfermercato nog eens toe. Ze halen namelijk nog twee veldspelers bij het grote PSG.

Nadat Eupen eerder al Nathan Bitumazala en de doelman Garissone wegplukten bij PSG, hebben ze vandaag nog twee spelers uit Parijs naar de Oostkantons gehaald. Teddy Alloh, die vorig seizoen in de winter gehuurd werd door Eupen, komt nu definitief over. Hij speelde al 14 keer voor de club, waarvan 12 in de Jupiler Pro League.

Verder zal ook Djeidi Gassama overkomen van PSG. Hij komt niet definitief over, maar wordt gehuurd door Eupen. De speler uit Mauritanië speelt sinds 2019 voor PSG. Vorig jaar speelde hij bij de U19 van de Parijzenaren waarmee hij ook deelnam aan de UEFA Youth League. Daarin wist hij vijf keer te scoren en twee assists te geven. Het is duidelijk dat Eupen goede Qatarese connecties heeft...