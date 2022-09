Record: Nog nooit zaten er meer fans in de tribunes dit seizoen dan afgelopen weekend in de Jupiler Pro League

Op de zevende speeldag hebben we een record verbroken in de Jupiler Pro League. Dit seizoen zaten er nooit meer fans in de tribune dan afgelopen weekend.

Afgelopen weekend behaalden we met z'n allen een seizoensrecord in de Jupiler Pro League. Op speeldag zeven zaten er in totaal zo'n 119.198 fans op de tribunes in de Belgische hoogste klasse. Dat is beduidend meet dan op speeldag vijf (vorige record), wanneer er 106.608 fans kwamen opdagen. Club Brugge - Cercle Brugge: 23.243 KRC Genk - STVV: 20.000 Standard - KV Oostende: 18.274 Anderlecht - Oud-Heverlee Leuven: 17.500 KV Mechelen - Seraing: 13.944 Antwerp - Westerlo: 12.372 Charleroi - Gent: 6.427 Zulte Waregem - Union: 5.592 KAS Eupen - KV Kortrijk: 1.846