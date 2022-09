🎥 Adnan Januzaj en Kasper Dolberg officieel voorgesteld bij Sevilla

Gisteren verloor Sevilla nog met zware 0-4 cijfers thuis tegen Manchester City. Vandaag stelden ze twee van hun zomeraanwinsten officieel voor.

Sevilla had een perfecte manier gevonden om hun zware thuisnederlaag tegen Manchester City door te spoelen. Namelijk door twee van hun zomeraanwinsten voor te stellen aan de pers en het publiek. Adnan Januzaj en Kasper Dolberg kwamen beide gisteren in actie (beide vielen in) en vandaag stonden ze in de schijnwerpers.

Zowel Sevilla als de fans verwachten veel van beide aanwinsten. Hopelijk voor de Spanjaarden kunnen ze snel naar hun beste niveau toewerken om zo meer weerwerk te bieden in de terugwedstrijd tegen Manchester City.

d