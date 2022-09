Verstraete - die ook naar andere Belgische club kon - liet Antwerp duidelijk zijn voorkeur weten

Birger Verstraete speelt de rest van het seizoen bij KV Mechelen. De middenvelder zat bij Antwerp op een dood spoor na de komst van Mark van Bommel. En hij maakte al snel duidelijk dat KVM zijn enige optie was.

Verstraete flirtte ook met een transfer naar de woestijn, aangezien die clubs zowat de enigen waren die een transfersom naar Antwerps' goesting op tafel konden leggen én zijn loon konden betalen. Maar uiteindelijk werd het een uitleenbeurt aan KV Mechelen, iets waar ook Westerlo in geïnteresseerd was. Maar Verstraete hakte zelf de knoop door.

“Ik heb heel duidelijk gemaakt aan ­Antwerp dat het Mechelen was of niks”, laat hij weten in GvA. “Dit is de perfecte match, met de club en met het ­publiek. En daarnaast ook de ­ideale oplossing voor alle ­partijen.”