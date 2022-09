Karel Geraerts klaar voor de strijd tegen Union Berlin: "Zullen ons vel duur verkopen"

Karel Geraerts staat morgen net als heel wat van zijn spelers voor de Europese vuurdoop met Union. Op bezoek bij Union Berlin begint Union aan haar Europese campagne in de Europa League.

Uit pot 3 van de Europa League kwam met het Duitse Union Berlin een niet te onderschatten tegenstander in de groep van Union SG terecht. Maar met ook nog onder meer Real Betis en Fenerbahçe in die pot 3 zou het sowieso geen makkelijke opgave worden voor de vice-kampioen.

Karel Geraerts beseft maar al te goed dat de 5e uit de Bundesliga van vorig jaar geen makkelijke opgave wordt voor zijn ploeg: "Union Berlin is een zeer stevige ploeg", opent hij zijn voorbeschouwing. "Ze hebben heel wat fysieke kwaliteiten en komen uit een van de beste competities ter wereld."

Toch ziet Geraerts kansen voor zijn Union: "We zullen onze automatismen die we opgebouwd hebben moeten behouden en gevaarlijk zijn aan de bal, dan kunnen het enthousiasme van onze tegenstander mogelijk temperen. Het is hun eerste Europese thuiswedstrijd dus er zal heel veel sfeer zijn. We mogen tevreden zijn als we hier iets rapen als underdog uit pot vier maar zullen ons vel duur verkopen", besluit hij strijdvaardig.