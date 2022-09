Abakar Sylla schreef met zijn doelpunt een deel van de geschiedenis van Club Brugge in de Champions League

De jonge overloper (19) van Club NXT scoorde een zeer belangrijk doelpunt tegen Leverkusen.

De avond was voor Abakar Sylla en Club Brugge rijk aan emoties. De pas gepromoveerde verdediger van Club NXT scoorde het enige echte doelpunt van de wedstrijd tegen een taaie Duitse tegenstander.

Voor Sylla was het zijn eerste professionele doelpunt sinds hij zich afgelopen zomer bij de A-kern toevoegde. Voor Club Brugge was het de 500ste Europese goal in zijn geschiedenis. Nogal symbolisch. Het eerste doelpunt in de geschiedenis van blauwzwart in Europa dateert van 21 september 1967. Raoul Lambert, clubicoon, maakte toen het eerste doelpunt tegen Sporting Lissabon.